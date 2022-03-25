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Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

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Приватні літаки Володимира Потаніна, Юрія Шефлера, Рустама Терегулова, Олександра Свєтакова, Аркадія Воложа та Едуарда Бермана виставлено на продаж.

Про це УП повідомили співрозмовники в авіаційній сфері, інформує Цензор.НЕТ.

Інформацію про продаж GULFSTREAM G650 наближеного до Путіна олігарха Володимира Потаніна вже розміщено на сайті оператора борту та ресурсах з продажу літаків. Борт 2017 року коштує близько 60 мільйонів доларів.

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Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 01
Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 02
Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 03

Також на тому ж сайті можна побачити інформацію про продаж літака GULFSTREAM G650 Шефлера

Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 04
Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 05
Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 06
Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 07

Та BOEING 737-700 Терегулова.

Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 08
Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 09
Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 10
Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 11

Інші бізнесмени продають свої літаки непублічно.

Bombardier Global 6000 Аркадія Воложа

Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 12

Gulfstream G650 Свєтакова

Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 13
Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 14

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Правильно. Купляти треба оленів і їздових собак.
  • Diogen Gdl
    это точно женщина? харя как у орка.
  • экзорцист
    Так вона ж росіянка. Не вимагайте від неї більшого, чим вона є. Дегенеративна гілка людиноподібних мавп.
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