Новини Фото • Війна

На Чернігівщині російські окупанти викрали голову Сновської громади Медведьова та місцевого бізнесмена Божка. ФОТО

4 5110
Російські загарбники викрали двох людей в захопленій Сновській громаді на Чернігівщині - голову територіальної громади Олександра Медведьова та місцевого бізнесмена Григорія Божка.

Про це повідомляє Суспільне на своїй сторінці в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Медведьова й Божка викрали зранку 25 березня. Їх везуть у напрямку Городні. Для чого викрали - поки невідомо", - сказав голова Корюківської районної військової адміністрації Іван Ващенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зник голова селища Нижні Сірогози на Херсонщині Такаджи

На Чернігівщині російські окупанти викрали голову Сновської громади Медведьова та місцевого бізнесмена Божка 01

Загарбники не вперше викрадають людей. Раніше вони викрали старосту села Грем'яч Новгород-Сіверського району та в селі Андріївка викрали старосту Миколу Будаловського та директорку школи Тетяну Безлюдну.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини