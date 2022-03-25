Штурмовики 128-ї бригади знищили чеченців з Росгвардії і захопили трофейну зброю та техніку окупантів. ФОТОрепортаж

Українські військовослужбовці під час бойових зіткнень знищили трьох чеченських бійців із найбільшого військового з'єднання Росгвардії і захопили трофейну зброю та техніку.

Про це повідомляє 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, передає Цензор.НЕТ.

"Під час останніх бойових сутичок із російськими окупаційними військами штурмовики 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищили трьох бійців росгвардії і взяли трофейну зброю й техніку.

Судячи з документів, закарпатській бригаді намагалися протистояти гвардійці 46-ї окремої бригади оперативного призначення нацгвардії Росії – найбільшого з’єднання військ росгвардії, яке базується в Чечні. Це з’єднання було створене ще в 2000 році для боротьби з силами чеченського спротиву, котрі воювали з Кремлем, тому має тривалий досвід бойових дій. Однак він не допоміг при зустрічі зі штурмовиками 128 бригади Збройних Сил України.

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У результаті бойової сутички знищені троє росгвардійців, котрі служили в 94-му полку бригади, що дислокується в м.Гудермес, та 96-му полку, що дислокується в м.Урус-Мартан Чеченської республіки.

Ось їхні дані:

Старший сержант Маччиев Анвар Гусейнович;

Магомедов Магомед Хизригаджиевич 30 марта 1989 года рождения с. им Карла Маркса Кизлярского района Республики Дагестан;

Магомедов Магомед Шарамазанович 10 сентября 1993 года рождения с.Муни Ботлихского района Республики Дагестан.

У знищених ворогів вилучені особисті жетони та документи: шляховий лист водія БТР-80 із даними водія, старшого машини, витратами пального тощо;

Рабочая тетрать замкомандира 1-й роты особого назначения старшего лейтенанта Петрова Ф.Г. зі списком особового складу: 14 військових, у тому числі один офіцер;

Відомість про бойову техніку підрозділу – чотири бронетранспортери "БТР-80" і три військові вантажівки "Урал 4320".

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Штурмовики 128 бригади взяли також трофеї – неушкоджений БТР-80 (на фото) та зброю – кулемети Калашникова, автомат Калашникова, снайперську гвинтівку Драгунова (СВД) з боєприпасами.

І техніка, і зброя відтепер служитимуть нашій бригаді", - йдеться у повідомленні.























