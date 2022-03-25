Італійський суд звільнив українського режисера Лавренчука. ДОКУМЕНТ
Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Рішення стало результатом ініційованого мною звернення Національної поліції України до Інтерполу щодо зловживання Росією відомостями в інформаційній системі Інтерпол. За результатами цього звернення відомості щодо громадянина України Євгена Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом Національного центрального бюро Інтерполу в Російській Федерації, були видалені через їх невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру", - написала Денісова.
За її словами, у свою чергу суд Неаполя поставив крапку у цьому процесі та звільнив Євгена Лавренчука.
Денісова висловила подяку міністру юстиції Італії Марті Катарі, голові Національної поліції України Ігорю Клименку, консульській службі України в Італії.