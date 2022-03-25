Російські окупанти намагаються підкупити рублями населення в Генічеську, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Окупанти почали підкуповувати населення Генічеська рублями, прокуратура відкрила кримінальну справу за статтею про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, на території міста Генічеськ Херсонської області окупанти видають місцевим мешканцям імовірні кошти - рублі. Такі папірці загарбники роздають місцевим у розмірі 10 тисяч на одну особу. За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади (ч. 3 ст. 110-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

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Наразі правоохоронці вживають заходи для встановлення причетних осіб до вказаних незаконних дій та притягнення їх до відповідальності.





