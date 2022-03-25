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Російські окупанти намагаються підкупити рублями населення в Генічеську, - прокуратура. ФОТОрепортаж

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Окупанти почали підкуповувати населення Генічеська рублями, прокуратура відкрила кримінальну справу за статтею про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, на території міста Генічеськ Херсонської області окупанти видають місцевим мешканцям імовірні кошти - рублі. Такі папірці загарбники роздають місцевим у розмірі 10 тисяч на одну особу. За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади (ч. 3 ст. 110-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

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Наразі правоохоронці вживають заходи для встановлення причетних осіб до вказаних незаконних дій та притягнення їх до відповідальності.

Російські окупанти намагаються підкупити рублями населення в Генічеську, - прокуратура 01
Російські окупанти намагаються підкупити рублями населення в Генічеську, - прокуратура 02
Російські окупанти намагаються підкупити рублями населення в Генічеську, - прокуратура 03

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ага! підкупіть такого срублями ))))) хератам!!!
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    С ножом пошел на БМД и победил: украинский Рэмбо провел молниеносную операцию



    "Знакомьтесь - Рэмбо.
    Во время одного из рейдов незаметно подскочивший к вражеской БМД открывший люк зарезал ножом механика.
    Вытащил его пистолет. Застрелил командира машины.
    Вытащил пулемет отстрелял БК. Вбросил пулемет в коробку.
    Вывел коробку из боя. И привел ее в расположение подразделения",

    Героям СЛАВА !!!
  • Антип61
  • Dust
    #ру ***

    навіть окупаційні марки і то елегантнішими були
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