Росіяни знищили архів Служби безпеки на Чернігівщині. 13 тисяч справ репресованих у радянські часи втрачені назавжди. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.
Кулик підкреслив: "Про це у своєму телеграм-каналі повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
У підрозділі СБУ в Чернігові зберігалися значні масиви документальних матеріалів: близько 13 тисяч справ на репресованих, а також документи радянської спецслужби - накази, переписки, особові та агентурні справи ХХ століття.
На жаль, частина українців уже ніколи не зможе дізнатися правду про своїх родичів, які були репресовані радянським режимом.
Цієї трагедії можна було б уникнути, якби справи були вчасно передані до Архіву національної пам'яті. Зупинка реконструкції на Пухівській, 7 зробила це неможливим і важливі документи тепер втрачені назавжди".
На фото: пожежа будівлі Управління СБУ в Чернігівській області 25.02.2022 року.