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Росіяни знищили архів Служби безпеки на Чернігівщині. 13 тисяч справ репресованих у радянські часи втрачені назавжди. ФОТО

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Директор Архіву Національної пам'яті Ігор Кулик оприлюднив інформацію про те, що російські окупанти знищили архів СБУ в Чернігівській області. Це означає, що документів про репресованих за часів СРСР із Чернігівщини більше немає.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

Кулик підкреслив: "Про це у своєму телеграм-каналі повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

У підрозділі СБУ в Чернігові зберігалися значні масиви документальних матеріалів: близько 13 тисяч справ на репресованих, а також документи радянської спецслужби - накази, переписки, особові та агентурні справи ХХ століття.

На жаль, частина українців уже ніколи не зможе дізнатися правду про своїх родичів, які були репресовані радянським режимом.

Цієї трагедії можна було б уникнути, якби справи були вчасно передані до Архіву національної пам'яті. Зупинка реконструкції на Пухівській, 7 зробила це неможливим і важливі документи тепер втрачені назавжди".

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Росіяни знищили архів Служби безпеки на Чернігівщині. 13 тисяч справ репресованих у радянські часи втрачені назавжди 01

На фото: пожежа будівлі Управління СБУ в Чернігівській області 25.02.2022 року.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    А чому їх не оцифрували???
  • Vitia Ma
    Тому що СБУ 30 років займалась зароблянням бабла й фактично була філією ФСБ, а не своїми функціональними обов'язками! Вони могли навіть не самі оцифрувати а попросити істориків і ті б задоволенням все зробили й безкоштовно!
  • Mykhailo Stepanov
    взагалі то все це можна було б давно оцифрувати....
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