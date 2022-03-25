Оперативники поліції Києва затримали диверсійно-розвідувальну групу. ФОТОрепортаж

Зловмисники фотографували розміщення блок-постів на території міста та передавали цю інформацію ворогу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

"У ході відпрацювання оперативної інформації співробітники управління карного розшуку столичного главку спільно з працівниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю та спецпризначенцями КОРДу, у Подільському районі затримали групу осіб, яка причетна до диверсійно-розвідувальної діяльності. До її складу входило троє чоловіків 1975, 1979 та 1997 років народження та жінка, 2000 року народження.

Правоохоронці виявили у мобільних телефонах фігурантів фотознімки блок-постів на території міста Києва. На даний час зазначену групу осіб було передано співробітникам профільних служб для подальшого відпрацювання та проведення заходів щодо встановлення інших учасників диверсійно-розвідувальної діяльності", - зазначається у повідомленні.

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