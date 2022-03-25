Жертв від ракетного удару у Вінниці немає, - міський голова Моргунов. ФОТО

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов заявляє, що внаслідок ракетного удару російських окупантів по території Командування Повітряних сил жертв немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав мер міста Сергій Моргунов.

"Сьогодні, за інформацією Командування ПС ЗСУ, російські загарбники завдали ракетного удару по території Командування, що призвело до суттєвих руйнувань інфраструктури. Важливо, що жертв немає. Наслідки ще уточнюються", - написав він.

Мер попросив вінничан не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття.

Також він подякував за те, що вінничани не поширювали фото і відео з місця удару, аби не допомагати ворогу.

Як зазначило Командування Повітряних Сил 25 березня, близько 16.30, російські окупанти завдали ракетного удару по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці.

Усього рашисти випустили шість крилатих ракет. Частину із них збила протиповітряна оборона. Решта - влучили у декілька споруд, завдавши суттєвих руйнувань інфраструктурі.

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