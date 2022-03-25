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ЗСУ взяли в полон снайперку Багіру з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році, - АрміяІnform. ФОТО

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ЗСУ захопили в полон відому снайперку з ОРДЛО Багіру. За словами одного з волонтерів, на її руках кров щонайменше чотирьох десятків людей, серед яких є мирні жителі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці інформагентства Міністерства оборони АрміяІnform.

Багіра - вона ж Ірина Старикова - розстрілювала українських полонених у 2014 році. За словами одного з волонтерів, на її руках - кров щонайменше чотирьох десятків людей, серед яких є мирні жителі.

ЗСУ взяли в полон снайперку Багіру з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році, - АрміяІnform 01

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ЗСУ взяли в полон снайперку Багіру з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році, - АрміяІnform 02


ЗСУ взяли в полон снайперку Багіру з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році, - АрміяІnform 03

Як повідомляє ТСН, за словами волонтера, снайперка погодилася співпрацювати зі слідством. Вона стверджує, що її покинули на полі бою.

"Кинули. Знаючи, що я поранена, і маючи можливість забрати мене, просто вирішили злити, сподіваючись, що помру", - пояснила вона.

ЗСУ взяли в полон снайперку Багіру з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році, - АрміяІnform 04

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Топ коментарі

  • Ustym Karmaliuk
  • Юрий Петров 33876dd3
    Родила царевна ни то сына ни то дочь. Какое же оно ********
  • Влад Воланд
    Тварюку зварити заживо.
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