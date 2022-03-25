ЗСУ взяли в полон снайперку Багіру з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році, - АрміяІnform. ФОТО

ЗСУ захопили в полон відому снайперку з ОРДЛО Багіру. За словами одного з волонтерів, на її руках кров щонайменше чотирьох десятків людей, серед яких є мирні жителі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці інформагентства Міністерства оборони АрміяІnform.

Багіра - вона ж Ірина Старикова - розстрілювала українських полонених у 2014 році. За словами одного з волонтерів, на її руках - кров щонайменше чотирьох десятків людей, серед яких є мирні жителі.

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Як повідомляє ТСН, за словами волонтера, снайперка погодилася співпрацювати зі слідством. Вона стверджує, що її покинули на полі бою.

"Кинули. Знаючи, що я поранена, і маючи можливість забрати мене, просто вирішили злити, сподіваючись, що помру", - пояснила вона.