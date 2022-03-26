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Поліція вилучила у населення 11 танків на Полтавщині за останній місяць. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну поліцейські Полтавщини вилучили з незаконного обігу 11 танків, 2 бронеавтомобіля, 8 кулеметів, 9 автоматів, 5 гвинтівок, 10 пістолетів, близько 4000 патронів різного калібру, 14 гранат та близько 200 одиниць інших боєприпасів.

Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, інформує Цензор.НЕТ.

Слідчими поліції Полтавської області, за процесуального керівництва прокуратури, розслідується 31 кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

У разі виявлення в лісосмугах, лісах, полях чи на узбіччях доріг зброї, боєприпасів, військової техніки, інших небезпечних чи підозрілих предметів, правоохоронці просять негайно повідомляти про це в поліцію на номер 102. 

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Поліція вилучила у населення 11 танків на Полтавщині за останній місяць 01
Поліція вилучила у населення 11 танків на Полтавщині за останній місяць 02
Поліція вилучила у населення 11 танків на Полтавщині за останній місяць 03
Поліція вилучила у населення 11 танків на Полтавщині за останній місяць 04
Поліція вилучила у населення 11 танків на Полтавщині за останній місяць 05
Поліція вилучила у населення 11 танків на Полтавщині за останній місяць 06

Топ коментарі

  • siveryanin
    Незаконний обіг танків-це взагалі шедевр від полтавського мєнта.
  • Chandler Bing
    Что значит незаконное? Военное положение на дворе, аллеу
  • siveryanin
    Так влада більше за все боїться свого озброєного народу,ніж кацапів.
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