Поліція вилучила у населення 11 танків на Полтавщині за останній місяць. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну поліцейські Полтавщини вилучили з незаконного обігу 11 танків, 2 бронеавтомобіля, 8 кулеметів, 9 автоматів, 5 гвинтівок, 10 пістолетів, близько 4000 патронів різного калібру, 14 гранат та близько 200 одиниць інших боєприпасів.
Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, інформує Цензор.НЕТ.
Слідчими поліції Полтавської області, за процесуального керівництва прокуратури, розслідується 31 кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
У разі виявлення в лісосмугах, лісах, полях чи на узбіччях доріг зброї, боєприпасів, військової техніки, інших небезпечних чи підозрілих предметів, правоохоронці просять негайно повідомляти про це в поліцію на номер 102.