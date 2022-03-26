Поліція вилучила у населення 11 танків на Полтавщині за останній місяць. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну поліцейські Полтавщини вилучили з незаконного обігу 11 танків, 2 бронеавтомобіля, 8 кулеметів, 9 автоматів, 5 гвинтівок, 10 пістолетів, близько 4000 патронів різного калібру, 14 гранат та близько 200 одиниць інших боєприпасів.

Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, інформує Цензор.НЕТ.

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Слідчими поліції Полтавської області, за процесуального керівництва прокуратури, розслідується 31 кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

У разі виявлення в лісосмугах, лісах, полях чи на узбіччях доріг зброї, боєприпасів, військової техніки, інших небезпечних чи підозрілих предметів, правоохоронці просять негайно повідомляти про це в поліцію на номер 102.

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