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Поліція затримала осіб, які розстріляли двох цивільних на Київщині. ФОТО

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У Київській області поліція затримала автоматчиків, які безжально розстріляли двох цивільних осіб у Великій Димерці.

Про це повідомляє Поліція Київської області у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"13 березня двоє катів з автоматами угнали автівку та дорогою розстріляли двох цивільних осіб, які пересувалися на легковику.

Тоді поліція оперативно затримала одного зі стрільців, ним виявився 29-річний житель Великої Димерки. Другого стрільця затримали днями в Броварах.

30-річний раніше судимий виходець з Богданівка переховувався від поліції та чатував на правоохоронців із гранатою в кишені", - йдеться в повідомленні.

Поліція затримала осіб, які розстріляли двох цивільних на Київщині 01

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Вважаю потрібно вже розстрілювати таких покидьків по законах військового часу...
  • валерий коренев 41e3634f
    У нас что не введено военное положение??? Да сколько можно миндальничать со всякой мразью!!!!!!!
  • A rt fb16bfd9
    У русского водителя, въехавшего в Германию не хило бомбит от украинских флагов

    Этих тоже надо задерживать!!! Живи в своей роисии!!!!! Нехрена ездить по европам!!! Так нет, он патриот, но жить в зажопинске, который сотворил его патриотизм не хочет.
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