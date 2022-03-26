П’ять українських міст вже отримали майже 95 тонн гуманітарної допомоги, - Наєв. ФОТОрепортаж

До Дніпропетровської області та Запоріжжя прибули автопотяги з тридцяти тонним вантажем гуманітарного призначення. Вантажі направлено в рамках спільних гуманітарних ініціатив Командування об’єднаних сил Збройних Сил України.

За словами командувача об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, допомога складається з генераторів автономного енергозабезпечення, медикаментів, їжі довготривалого зберігання та дитячого харчування, повідомляє відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

- Допомога надійшла з Греції та Італії. Підтримка України міжнародною спільнотою допомагає боротися нам з російським агресором. Ми щиро вдячні нашим партнерам за цю підтримку, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Варто зазначити, що вантажі передано благодійним фондом "Міжнародна асоціація підтримки України" керівницею якого є Ольга Чуйко.

Доставка гуманітарної допомоги здійснювалася "Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України – АсМАП" на чолі з президентом Леонідом Костюченко у тісній координації з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій України, а також обласними військовими адміністраціями відповідних регіонів.

– П’ять українських міст вже отримали майже 95 тонн вантажів гуманітарного призначення і на цьому ми не будемо зупинятися, – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.







