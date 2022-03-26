Фронтмен гурту "Бумбокс" Хливнюк, який є бійцем тероборони, дістав поранення внаслідок мінометного обстрілу. ФОТОрепортаж
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Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який від початку війни служив у теробороні, отримав поранення.
Про це він написав у своєму Instagram, передає Цензор.НЕТ.
"Мінометний вогонь і щасливий 300. Для моїх слухачів з Росії. Ось з якими нацистами ви воюєте, ідіоти", - розповів Хливнюк.
"На жаль, наша колона втратила два пікапи, але вірю, що наші волонтери з цим впораються", - додав він.