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Фронтмен гурту "Бумбокс" Хливнюк, який є бійцем тероборони, дістав поранення внаслідок мінометного обстрілу. ФОТОрепортаж

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Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який від початку війни служив у теробороні, отримав поранення.

Про це він написав у своєму Instagram, передає Цензор.НЕТ.

"Мінометний вогонь і щасливий 300. Для моїх слухачів з Росії. Ось з якими нацистами ви воюєте, ідіоти", - розповів Хливнюк.

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"На жаль, наша колона втратила два пікапи, але вірю, що наші волонтери з цим впораються", - додав він.

Фронтмен гурту Бумбокс Хливнюк, який є бійцем тероборони, дістав поранення внаслідок мінометного обстрілу 01
Фронтмен гурту Бумбокс Хливнюк, який є бійцем тероборони, дістав поранення внаслідок мінометного обстрілу 02
Фронтмен гурту Бумбокс Хливнюк, який є бійцем тероборони, дістав поранення внаслідок мінометного обстрілу 03

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Топ коментарі

  • GoodWin
    Андрію, тримайся. Одужуй.
  • GoodUncle
    Шрами прикрашають обличчя чоловіка. Міцного здоров"я тобі Андрію!
  • Ромарио Гомес
    Без сенсу українським бджілкам розмовляти з рашамухами.
    Дай боже здоров`я герою. Бережи себе!
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