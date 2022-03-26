Російські окупанти викрали громадського активіста Костянтина Овсянникова у Приморську на Запоріжжі. ФОТО

Сьогодні, 26 березня, російські окупанти викрали громадського активіста Костянтина Овсянникова у Приморську, Запорізька область.

Про це повідомила журналістка Ірина Ромалійська, передає Цензор.НЕТ.

"Мій рідний Приморськ – окупований вже давно. І там увесь цей час люди виходили на акції із українськими прапорами. Але все якось тихо проходило. Без жорстких розгонів та репресій. А сьогодні вранці окупанти прийшли до Костянтина Овсянникова. Забрали. Де він та що з ним зараз ніхто не знає. Костя – громадянський активіст. Співзасновник Молодіжного центру "Портал Це". Я була в них цього літа. Хлопці створили круте місце. Там вивчали історію рідних місць. Там друкували для школярів знаки, що світяться в темряві, на 3D принтері. Там читали. Там співали. До самого приміщення "Порталу" прийшли, на мою думку, на другий день окупації. Щось там забрали. І написали на двері "Міни". Сьогодні забрали Костю. Костю, тримайся, будь ласка. Мій рідний Приморськ, тримайся, будь ласка", - розповіла вона.

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Про зникнення Овсянникова також повідомила Асоціація Української Миротворчої Школи.

"Сьогодні вранці, 26 березня 2022 року, російськими окупантами був викрадений зі свого помешкання Костянтин Овсянников, Наразі його місце перебування невідомо. Костянтин є керівником громадської організації "Приморськ 24/7" та Молодіжного центру "Портал це" у місті Приморськ, Запорізька область. Костянтин впродовж останніх десяти років займався активною громадською діяльністю задля розвитку свого рідного міста. Він створював можливості для дітей та молоді, розвивав туризм, займався популяризацією багатонаціональної історії краю та докладав зусиль для збереження болгарської спадщини міста. З 2018 року він та його організація є членами миротворчого проєкту, який підтримує Центр для навчання та мережування задля ненасильницьких дій Курве Вустров, Німеччина. Від початку війни і впродовж місяця окупації Костянтин активно висвітлював протести українців проти окупації у рідному Приморську. Вимагаємо від російських окупантів його негайного звільнення!" - йдеться у заяві.



