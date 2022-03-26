Росіяни вдарили по Лисичанську та Сєверодонецьку "Точкою-У" та Градами. Палають будинки, знеструмлено шахту. ФОТО
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По Лисичанську росія вдарила ракетою "Точка-У", у Сєверодонецьку палають декілька будинків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про ситуацію на Луганщині повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
" 26 березня, у день, коли необхідно було дотримуватися "режиму тиші", росіяни відкрили вогонь по Лисичанську і Сєверодонецьку. Рятівники ледве встигають гасити полум’я. Через обстріли сталося загоряння будинку в Лисичанську, знеструмлено шахту, де під землею знаходяться працівники. Зараз їх намагаються підняти на поверхню. Росія вдарила по місту ракетою "Точка-У" та Градами", - йдеться у повідомленні.
Також, Сергій Гайдай зазначає, що складна ситуація наразі і в Сєверодонецьку. Тут палає ще один продуктовий склад, два житлові та декілька дачних будинків, пошкоджені гаражі станції швидкої допомоги, в цьому ж районі травмовано жінку.