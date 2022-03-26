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Росіяни вдарили по Лисичанську та Сєверодонецьку "Точкою-У" та Градами. Палають будинки, знеструмлено шахту. ФОТО

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По Лисичанську росія вдарила ракетою "Точка-У", у Сєверодонецьку палають декілька будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про ситуацію на Луганщині повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни вдарили по Лисичанську та Сєверодонецьку Точкою-У та Градами. Палають будинки, знеструмлено шахту 01
Росіяни вдарили по Лисичанську та Сєверодонецьку Точкою-У та Градами. Палають будинки, знеструмлено шахту 02

" 26 березня, у день, коли необхідно було дотримуватися "режиму тиші", росіяни відкрили вогонь по Лисичанську і Сєверодонецьку. Рятівники ледве встигають гасити полум’я. Через обстріли сталося загоряння будинку в Лисичанську, знеструмлено шахту, де під землею знаходяться працівники. Зараз їх намагаються підняти на поверхню. Росія вдарила по місту ракетою "Точка-У" та Градами", - йдеться у повідомленні.

Також, Сергій Гайдай зазначає, що складна ситуація наразі і в Сєверодонецьку. Тут палає ще один продуктовий склад, два житлові та декілька дачних будинків, пошкоджені гаражі станції швидкої допомоги, в цьому ж районі травмовано жінку.

Також читайте: Луганщина направила на погодження п’ять "гуманітарних коридорів" на сьогодні, чекаємо на "режим тиші", - Гайдай

Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    РЕЖИМ ТИШІ? З МОСКАЛЯМИ ДОМОВИЛИСЬ? НЕ ДОТРИМУЮТЬСЯ? НЕСПОДІВАНО!
  • Jimmy Hill
    Слухаємо дуже класну актуальну народну пісню:
    «Горіли танки палали»🇺🇦ансамбль української пісні"Бортничанка"

    https://www.youtube.com/watch?v=eQZOqkwTZgc
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