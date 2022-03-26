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Російські війська обстріляли Боярку: пошкоджені будинки, 4 людини поранені. ФОТО

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Російські війська обстріляли Боярку: пошкоджені будинки, 4 людини поранені. ФОТО
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через обстріл Росією Боярки у Київській області, внаслідок якого поранено 4 мирних жителів, серед них дитину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у Телеграмі Київська обласна прокуратура.

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"Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактом обстрілу окупаційними військами міста Боярка. Дії військових РФ кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни – ст. 438 КК України", - уточнюється у повідомленні.

Російські війська обстріляли Боярку: пошкоджені будинки, 4 людини поранені 01

За даними слідства, 26 березня військовослужбовці збройних сил РФ відкрили вогонь по місту Боярка. Внаслідок застосування зброї, за попередньою інформацією, поранення отримали 4 особи, серед яких неповнолітня дитина.

Крім того, серед пошкодженої загарбниками інфраструктури - багатоповерховий та приватні житлові будинки, гаражі та інші об’єкти нерухомості.

"Такі дії російських військ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення та суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - підкреслили в прокуратурі.

Топ коментарі

  • Юрий Педаченко
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg


    Дивіться мапу. Вона останні дні змінюється в нашу користь. Але від Боярки вони недалеко
  • Bob Fayn
    Як це Боярку??? Боярка взагалі чуть не на півдні а перед тим Тарасівку обстріляли
  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    Я тоже не понимаю. Это все крайне странно
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