Російські війська обстріляли Боярку: пошкоджені будинки, 4 людини поранені. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у Телеграмі Київська обласна прокуратура.
"Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактом обстрілу окупаційними військами міста Боярка. Дії військових РФ кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни – ст. 438 КК України", - уточнюється у повідомленні.
За даними слідства, 26 березня військовослужбовці збройних сил РФ відкрили вогонь по місту Боярка. Внаслідок застосування зброї, за попередньою інформацією, поранення отримали 4 особи, серед яких неповнолітня дитина.
Крім того, серед пошкодженої загарбниками інфраструктури - багатоповерховий та приватні житлові будинки, гаражі та інші об’єкти нерухомості.
"Такі дії російських військ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення та суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - підкреслили в прокуратурі.