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Війська РФ обстріляли Красногорівку з "Торнадо-С", - поліція. ФОТО

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У Донецькій області російські загарбники здійснили удар з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" по житловому сектору міста Красногорівка.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог здійснив удар з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" по житловому сектору міста Красногорівка. Російські війська застосували заборонені касетні боєприпаси. Боєприпаси впали посеред вулиць приватного сектору. Наразі поліція оточила небезпечний район", - уточнюється у повідомленні.

Війська РФ обстріляли Красногорівку з Торнадо-С, - поліція 01

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Зазначається, що вибухотехніки поліції та ДСНС виявляють і знешкоджують бойові кумулятивні елементи.

За попередньою інформацією, час самоліквідації елементів може становити до 40 годин, тобто перебувати поруч з ними - смертельно небезпечно.

"Закликаємо мешканців міста бути максимально обережними та не наближатися до боєприпасів. Якщо побачили касети, не підходьте – вони можуть здетонувати будь-якої миті", - йдеться в повідомленні.

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На Донеччині вже зафіксовано випадки травмування людей внаслідок поводження із касетними боєприпасами. Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни), додали в поліції.

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Топ коментарі

  • константен
    Исследование Зива Корена и меня, сегодня в заголовке и на первой полосе «7 дней» в Едиот Ахронот.

    Сейчас на украинской земле действует секретная система подготовки ветеранов элитных подразделений ЦАХАЛа и локальный аппарат для боев с путинскими войсками.
  • olele
  • Владислав Васильченко
    Лаптіноге бидло ви будете зарізані як свині сціця в штани, ми за вами вже прийшли - Слава Україні!
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