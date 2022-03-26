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Сили тероборони звільнили два села у Запорізькій області, - ОВА. ФОТОрепортаж

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Сили тероборони звільнили два населених пункти у Запорізькій області - села Полтавка та Малинівка.

Про це у Facebook повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті успішної наступальної операції силами Мелітопольського батальйону територіальної оборони разом із іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю були повністю звільнені від російських окупантів села Полтавка та Малинівка на схід від міста Гуляйполе.

За інформацією Запорізької окремої бригади територіальної оборони, наші бійці знешкодили більше 80 одиниць живої сили ворога, декілька одиниць бронетехніки, захопили документи та зброю мотострілкового підрозділу російської федерації .

Варто зазначити, що окупанти постійно несуть значні втрати. Зі слів тероборонівців Мелітопольського батальйону територіальної оборони, ворог, що вторгнувся на нашу землю, тепер почувається дуже некомфортно не лише на лінії фронту, а й за нею, адже захисники налаштовані нещадно нищити окупантів, особливо після злочинів, скоєних російською армією проти місцевого населення у Запорізькій області. "Віримо в нашу перемогу та нищимо ворога!", – говорять тероборонівці", - йдеться в повідомленні.

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Сили тероборони звільнили два села у Запорізькій області, - ОВА 01
Сили тероборони звільнили два села у Запорізькій області, - ОВА 02
Сили тероборони звільнили два села у Запорізькій області, - ОВА 03
Сили тероборони звільнили два села у Запорізькій області, - ОВА 04

Топ коментарі

  • вставай
    Дуже добрі новини! Нищіть, рідні, цих нелюдів!
  • Володимир Пастушенко
    скоріш за все охотніки двустволками. якби до початку війни зе-влада надала зброю, хід війни тероборона робила сюжети лучше голівудских бойовиків.
  • Влас Ракита
    ///... були повністю звільнені від російських окупантів села Полтавка та Малинівка на схід від міста Гуляй-Поле///
    - "Махно цар, Махно бог,
    З Гуляй-Поля до Полог!"

    "Чекає кацапа ганьба й домовина
    Де б лапоть його не ступив.
    Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
    Рабою московських катів!"

    Слава Україні! - Героям Слава!
    Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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