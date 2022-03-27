Війська РФ пошкодили Менору під Харковом. Чекаю, що Ізраїль засудить це варварство, - Кулеба. ФОТО

Російські окупанти пошкодили Менору в Дробицькому Яру під Харковом, яка увічнює пам'ять понад 15 тис. євреїв, убитих нацистами.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця Менора в Дробицькому Яру під Харковом ніколи нікому не загрожувала. Вона увічнює пам'ять понад 15 000 євреїв, убитих нацистами. Пошкоджена сьогодні внаслідок російського обстрілу. Чому Росія продовжує атакувати меморіали Голокосту в Україні? Я чекаю, що Ізраїль рішуче засудить це варварство", - йдеться в повідомленні.

Водночас головний рабин України Моше Реувен Асман повідомив, що також уламки російської ракети влучили в харківську синагогу.

"Жах! Це має знати весь світ! Сьогодні російська армія "денацифікувала" в Харківській області одразу два єврейські об'єкти - російська ракета зруйнувала пам'ятник десяткам тисяч жертв Голокосту в Дробицькому Яру, а також уламки іншої російської ракети влучили в харківську синагогу!", - зазначив він.

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