Двох інформаторів, що передавали дані росіянам, затримано у Львові, - Нацполіція. ФОТО

Львівські патрульні поліцейські виявили осіб, які надсилали інформацію російським абонентам.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці Патрульна поліціія Львова.

У повідомленні відзначається: "Сьогодні на проспекті Чорновола патрульні зупинили підозрілий автомобіль. Під час перевірки документів та телефону водія, поліцейські виявили відео та фото пересування наших військових. Також він мав фото паспортів чоловіків з Луганською реєстрацією та чимало контактів з російськими номерами.

Сьогодні, патрульні прямуючи на місце потрапляння ракет виявили чоловіка, який знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль. Також у нього в планшеті виявили фотографії усіх блокпостів області. Цю інформацію він надіслав на два російських номери.

Особи затримані і передані Службі безпеки України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали по Львову ще одного ракетного удару, - Садовий (оновлено)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це промовистий політичний ляпас Президенту США, - Командування Повітряних Сил про обстріл Львова російськими ракетами

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Львові горить промисловий об'єкт, на якому зберігається паливо, - Садовий