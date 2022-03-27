Двох інформаторів, що передавали дані росіянам, затримано у Львові, - Нацполіція. ФОТО
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Львівські патрульні поліцейські виявили осіб, які надсилали інформацію російським абонентам.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці Патрульна поліціія Львова.
У повідомленні відзначається: "Сьогодні на проспекті Чорновола патрульні зупинили підозрілий автомобіль. Під час перевірки документів та телефону водія, поліцейські виявили відео та фото пересування наших військових. Також він мав фото паспортів чоловіків з Луганською реєстрацією та чимало контактів з російськими номерами.
Сьогодні, патрульні прямуючи на місце потрапляння ракет виявили чоловіка, який знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль. Також у нього в планшеті виявили фотографії усіх блокпостів області. Цю інформацію він надіслав на два російських номери.
Особи затримані і передані Службі безпеки України".