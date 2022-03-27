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Двох інформаторів, що передавали дані росіянам, затримано у Львові, - Нацполіція. ФОТО

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Львівські патрульні поліцейські виявили осіб, які надсилали інформацію російським абонентам.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці Патрульна поліціія Львова.

У повідомленні відзначається: "Сьогодні на проспекті Чорновола патрульні зупинили підозрілий автомобіль. Під час перевірки документів та телефону водія, поліцейські виявили відео та фото пересування наших військових. Також він мав фото паспортів чоловіків з Луганською реєстрацією та чимало контактів з російськими номерами.

Сьогодні, патрульні прямуючи на місце потрапляння ракет виявили чоловіка, який знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль. Також у нього в планшеті виявили фотографії усіх блокпостів області. Цю інформацію він надіслав на два російських номери.

Особи затримані і передані Службі безпеки України".

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Двох інформаторів, що передавали дані росіянам, затримано у Львові, - Нацполіція 01

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Двох інформаторів, що передавали дані росіянам, затримано у Львові, - Нацполіція 02

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Топ коментарі

  • вставай
    Шановні і любі львів"яни, через те, що ви у відносному тилу є розслабленість. Вводьте комендантські дні, більш жорсткі перевірки і вичищайте нечисть. У вас її, як бачимо теж багато. Привіт з столиці.
  • Харьков Сумской
    Если будет официально приговор трибунала и его моментальное исполнение по законам военного времени, то это сильно охладит пыл у раша-поклонников.
  • zenya kuz e95ac766
    Шановний киянин...у нас коменданська година з перших днів війни! Алкоголь - продажа заборонена! Блок пости встановлювали з другого дня!! В столиці зачухались тількі після дрг,яке каталось на мтлб! Смішно було слухати Миколаєвсьго Кіма - який розказував про коменданську годину та дозвіл бухнуть на вихідні...коли вже Херсон взяли! Львів робив з перших днів те - що всі повині були робити з 24!!ТА нечисті - кругом вистачяє) З повагою...до всіх притомних
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