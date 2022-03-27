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У Чернігові псевдоволонтер продавав гуманітарну допомогу. ФОТО

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Чоловік представлявся волонтером, безкоштовно отримував продукти харчування і продавав їх.

Про це розповів у фейсбуці заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Представляючись волонтером, він безкоштовно отримував гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, а далі реалізовував, замість того, аби роздавати її нужденним. Наприклад, хліб він продавав за 35 гривень", - написав Білошицький.

В господарському приміщенні у "волонтера" знайши цілий склад гумдопомоги.

Парульні затримали чоловіка та передали його слідчим.

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У Чернігові псевдоволонтер продавав гуманітарну допомогу 01
У Чернігові псевдоволонтер продавав гуманітарну допомогу 02

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергова смердюча гнида...
  • Roman Rjevskiy
    удавить падлу
  • Калибан
    Це ще гірше, ніж мародерство.
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