По Красногорівці на Донеччині ворог вдарив забороненими касетними бомбами. ФОТО

Ворог здійснив удар з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" по житловому сектору міста Красногорівка. Російські війська застосували заборонені касетні боєприпаси.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

Боєприпаси впали посеред вулиць приватного сектору. Зараз поліція оточила небезпечний район. Вибухотехніки знешкоджують бойові елементи.

"Час самоліквідації елементів може становити до 40 годин, тобто перебувати поруч з ними - смертельно небезпечно. Закликаємо мешканців міста бути максимально обережними та не наближатися до боєприпасів", - наголосили в поліції.

Там також нагадали, що на Донеччині вже зафіксовано випадки травмування людей внаслідок поводження з касетними боєприпасами.

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