Ліквідовано пожежу на промисловому об'єкті зі зберігання пального у Львові, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Львові ліквідовано пожежу на території одного з промислових підприємств зі зберігання пального.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, 26 березня близько 16:30 у м. Львів внаслідок обстрілу на території одного з промислових підприємств для зберігання пального виникла пожежа.
"27 березня о 05:02 пожежу локалізовано. О 06:49 - ліквідовано", - йдеться у повідомленні.