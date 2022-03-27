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"Слідство.Інфо" ідентифікувало артилеристів окупаційних військ із Брянська, які обстрілюють українські міста. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Журналісти "Слідства.Інфо" знайшли та ідентифікували артилеристів з Брянського 856-го артилерійського полку, які зараз воюють на території України та обстрілюють наші міста. Деякі родичі окупантів вже шукають своїх зниклих дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому розслідуванні "Слідства.Інфо".

Брянський 856-й самохідний артилерійський полк розташований усього в сотні кілометрів від Чернігівської області. На озброєнні там стоять самохідні гаубиці, зокрема, сучасні установки "Мста-С".

Слідство.Інфо ідентифікувало артилеристів окупаційних військ із Брянська, які обстрілюють українські міста 01

Більшість офіцерів полку вимкнули свої телефони за кілька днів до російського вторгнення. Зокрема, це зробив 24-річний лейтенант Богдан Мещеряков. Він народився в Самарі, на своїй сторінці у "Вконтактє" вказує своєю головною метою у житті "вдосконалення світу".

Слідство.Інфо ідентифікувало артилеристів окупаційних військ із Брянська, які обстрілюють українські міста 02

Водночас, батько артилериста підтримує російських найманців самоназваної "ДНР", а також репостить пропагандистські відео, де російські окупанти шукають знаки "Азова" в полонених українських військових.

Деякі родичі артилеристів вже намагаються знайти зниклих дітей. Наприклад, мати 19-річного рядового Павла Бортнікова з 1-го березня шукає свого сина. Вона написала у групу військової частини у соцмережі "Вконтактє", з проханням допомогти знайти солдата.

Слідство.Інфо ідентифікувало артилеристів окупаційних військ із Брянська, які обстрілюють українські міста 03

Попри це, жінка продовжує підтримувати російську окупаційну армію, публікуючи пропагандистські картинки з російськими солдатами і підписом "Сыночки, с вами вся Россия, спаси и сохрани".

Слідство.Інфо ідентифікувало артилеристів окупаційних військ із Брянська, які обстрілюють українські міста 04

46-річний старший прапорщик Роман Казаков, служить у російській армії вже більше ніж 20 років. Публікує фотографії з алькогольних застіль, з військової частини. Також на його сторінках ми знайшли світлини тієї самої гаубиці, з якої зараз, імовірно, обстрілюють українські міста.

Слідство.Інфо ідентифікувало артилеристів окупаційних військ із Брянська, які обстрілюють українські міста 05
Слідство.Інфо ідентифікувало артилеристів окупаційних військ із Брянська, які обстрілюють українські міста 06

Своїм життєвим кредом старший прапорщик Казаков вказав "Живой — пока не сдох". До речі, він чи не єдиний, хто в ці дні був онлайн. Тут може бути два варіанти: або він якимось чином повернувся в Росію, або забрав у когось з українців мобільний телефон із доступом до інтернету.

Слідство.Інфо ідентифікувало артилеристів окупаційних військ із Брянська, які обстрілюють українські міста 07

Раніше "Слідство.Інфо" ідентифікувало російських пілотів-бомбардувальників з ростовського авіаполку. За даними української розвідки, ці пілоти безпосередньо скидають бомби на мирні українські міста. Також ми знайшли, що у декого з пілотів є родичі в Україні.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всі смердючі кацапські свині-вбивці які прийшли та ще прийдуть на українську землю повинні подохнути...
  • Joshua Merlin
    слава Богу 16600 свинорылокозломордых мудаков больше никогда не породят подобных себе угрёбков...а еще не породят те, кто размазан по стенам башен и корпусов... если из 3 кацапских свинорылов после попадания в башню даже поллитровая баночка их дерьма не собирается, то это очень хорошо... а эти с брянска тоже будут гореть в аду...
  • винтовка
    Де телефони ******* в студію
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