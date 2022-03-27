"Слідство.Інфо" ідентифікувало артилеристів окупаційних військ із Брянська, які обстрілюють українські міста. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Журналісти "Слідства.Інфо" знайшли та ідентифікували артилеристів з Брянського 856-го артилерійського полку, які зараз воюють на території України та обстрілюють наші міста. Деякі родичі окупантів вже шукають своїх зниклих дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому розслідуванні "Слідства.Інфо".

Брянський 856-й самохідний артилерійський полк розташований усього в сотні кілометрів від Чернігівської області. На озброєнні там стоять самохідні гаубиці, зокрема, сучасні установки "Мста-С".

Більшість офіцерів полку вимкнули свої телефони за кілька днів до російського вторгнення. Зокрема, це зробив 24-річний лейтенант Богдан Мещеряков. Він народився в Самарі, на своїй сторінці у "Вконтактє" вказує своєю головною метою у житті "вдосконалення світу".

Водночас, батько артилериста підтримує російських найманців самоназваної "ДНР", а також репостить пропагандистські відео, де російські окупанти шукають знаки "Азова" в полонених українських військових.

Деякі родичі артилеристів вже намагаються знайти зниклих дітей. Наприклад, мати 19-річного рядового Павла Бортнікова з 1-го березня шукає свого сина. Вона написала у групу військової частини у соцмережі "Вконтактє", з проханням допомогти знайти солдата.

Попри це, жінка продовжує підтримувати російську окупаційну армію, публікуючи пропагандистські картинки з російськими солдатами і підписом "Сыночки, с вами вся Россия, спаси и сохрани".

46-річний старший прапорщик Роман Казаков, служить у російській армії вже більше ніж 20 років. Публікує фотографії з алькогольних застіль, з військової частини. Також на його сторінках ми знайшли світлини тієї самої гаубиці, з якої зараз, імовірно, обстрілюють українські міста.





Своїм життєвим кредом старший прапорщик Казаков вказав "Живой — пока не сдох". До речі, він чи не єдиний, хто в ці дні був онлайн. Тут може бути два варіанти: або він якимось чином повернувся в Росію, або забрав у когось з українців мобільний телефон із доступом до інтернету.

Раніше "Слідство.Інфо" ідентифікувало російських пілотів-бомбардувальників з ростовського авіаполку. За даними української розвідки, ці пілоти безпосередньо скидають бомби на мирні українські міста. Також ми знайшли, що у декого з пілотів є родичі в Україні.