Сухопутні війська ЗСУ та тероборона розгромили чергову партію техніки окупантів на Харківщині. ФОТОрепортаж

На Харківщині знищено чергову партію техніки російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Сили оборони України зі складу Сухопутних військ ЗС України та Територіальна оборона ЗС України продовжують громити російських загарбників на Харківщині. Ворог зазнає втрат та у паніці тікає, кидаючи техніку. Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні.











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