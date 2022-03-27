ЗСУ звільнили від окупантів село Гусарівка на Харківщині. ФОТО
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У неділю, 27 березня, Збройні Сили України звільнили ще один населений пункт у Харківській області від окупації. Українські військові вибили з села Гусарівка російських військових.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Збройних сил України у Facebook.
"Гусарівка. Була окупована силами 2 БТГрів російських окупантів за підтримки підрозділів російського спецназу. Окупанти вибиті. Близько 60 одиниці техніки знищено. Втрати особового складу уточнюються, але рахунок за сотню, - йдеться в повідомленні.