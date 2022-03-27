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ЗСУ звільнили від окупантів село Гусарівка на Харківщині. ФОТО

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У неділю, 27 березня, Збройні Сили України звільнили ще один населений пункт у Харківській області від окупації. Українські військові вибили з села Гусарівка російських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Збройних сил України у Facebook.

"Гусарівка. Була окупована силами 2 БТГрів російських окупантів за підтримки підрозділів російського спецназу. Окупанти вибиті. Близько 60 одиниці техніки знищено. Втрати особового складу уточнюються, але рахунок за сотню, - йдеться в повідомленні.

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ЗСУ звільнили від окупантів село Гусарівка на Харківщині 01
ЗСУ звільнили від окупантів село Гусарівка на Харківщині 02
ЗСУ звільнили від окупантів село Гусарівка на Харківщині 03

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ЗСУ звільнили від окупантів село Гусарівка на Харківщині 05

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ЗСУ звільнили від окупантів село Гусарівка на Харківщині 06
ЗСУ звільнили від окупантів село Гусарівка на Харківщині 07
ЗСУ звільнили від окупантів село Гусарівка на Харківщині 08
ЗСУ звільнили від окупантів село Гусарівка на Харківщині 09

Топ коментарі

  • Bob Fayn
    Украинские военные в боях за Мариуполь ликвидировали российского командира десантно-штурмового отделения Владимира Криволапова. Он был в одной группе в месте с ликвидированным заместителем командующего Черноморским флотом России Андреем Палием.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
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