У метро Києва затримали чоловіка з боєприпасами. ФОТО

Чоловік намагався пронести до станції метро гранату й набої. Тепер він може сісти на 7 років.

Про це повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"При перевірці документів та особистих речей на вході до однієї зі станцій метрополітену, правоохоронці виявили чоловіка, котрий намагався пронести на територію станції боєприпаси та набої. У спортивній сумці зловмисника виявили гранату Ф1, запал до неї та 76 набоїв до автомату", - йдеться у повідомленні.

Чоловік - 25-річний уродженець Житомирщини.

Йому повідомили про підозру у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. Тепер чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.



