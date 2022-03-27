Новини Фото

У метро Києва затримали чоловіка з боєприпасами. ФОТО

17 88138
Чоловік намагався пронести до станції метро гранату й набої. Тепер він може сісти на 7 років.

Про це повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"При перевірці документів та особистих речей на вході до однієї зі станцій метрополітену, правоохоронці виявили чоловіка, котрий намагався пронести на територію станції боєприпаси та набої. У спортивній сумці зловмисника виявили гранату Ф1, запал до неї та 76 набоїв до автомату", - йдеться у повідомленні.

Чоловік - 25-річний уродженець Житомирщини.

Йому повідомили про підозру у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. Тепер чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.

У метро Києва затримали чоловіка з боєприпасами 01
У метро Києва затримали чоловіка з боєприпасами 02

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Назар Курта ee81fae2
    Подивіться на запал гранати, він вкручений при тому що граната в сумці, так носять гранати лише ідіоти.
  • Петро Удеч
    Якщо не терорист, то останній дурень...
  • Саша Пончик
    Видок у типа туповатый. Наверное таким и является ещё и срок получит.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини