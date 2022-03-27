Під час виконання бойового завдання на Чернігівщині загинув боєць Добровольчого батальйону "Карпатська Січ" Ярослав Бойко. ВІДЕО+ФОТО

Під час виконання бойового завдання на Чернігівщині загинув боєць Добровольчого батальйону "Карпатська Січ" Бойко Ярослав, позивний Яр.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Добровольчий батальйон "ОДЧ Карпатська Січ" у фейсбуку, Бойко Ярослав Петрович народився 12.12.1981 року у с. Велика Вовнянка Таращанського р-ну Київської обл.

"Група з трьох бійців, яку очолював Яр, виконала бойове завдання з розвідки місцевості: визначили передовий рубіж сил противника та передали інформацію про формування та місцезнаходження колони ворога.

Повертаючись із завдання, відбувся прямий контакт з бойовим супроводженням колони московитів. Розвідгрупа вступила в бій з переважаючими силами супротивника.

Друг Яр загинув, як справжній Воїн та справжній Герой, зі зброєю в руках захищаючи свою землю", - йдеться в повідомленні.

У воїна залишилася дружина і двоє дітей - дочка 7 років та син 6 років.

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