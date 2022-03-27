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Відповідальність Росії за злочини проти України має стати невідворотною й максимально жорсткою, - Зеленський. ФОТОрепортаж

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Росія не повинна уникнути відповідальності за всі ті злочини, що були скоєні її окупаційними військами від початку вторгнення в Україну.

Про це повідомив у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі на планеті мають знати, що робить Росія. Щоб відповідальність за злочини проти українського народу стала для російських військових невідворотною й максимально жорсткою", - зазначив глава держави. 

Відповідальність Росії за злочини проти України має стати невідворотною й максимально жорсткою, - Зеленський 01
Відповідальність Росії за злочини проти України має стати невідворотною й максимально жорсткою, - Зеленський 02
Відповідальність Росії за злочини проти України має стати невідворотною й максимально жорсткою, - Зеленський 03
Відповідальність Росії за злочини проти України має стати невідворотною й максимально жорсткою, - Зеленський 04
Відповідальність Росії за злочини проти України має стати невідворотною й максимально жорсткою, - Зеленський 05
Відповідальність Росії за злочини проти України має стати невідворотною й максимально жорсткою, - Зеленський 06
Відповідальність Росії за злочини проти України має стати невідворотною й максимально жорсткою, - Зеленський 07
Відповідальність Росії за злочини проти України має стати невідворотною й максимально жорсткою, - Зеленський 08
Відповідальність Росії за злочини проти України має стати невідворотною й максимально жорсткою, - Зеленський 09

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Любий Зеля! А на кому відповідальність за те, що москалі вільно вийшли з кримського перешийку і через 4 години взяли Нову Каховку? А потім взяли в облогу Марік і вбили тисячи цивільних. Не підкажеш? Вже місяць війна йде. Скажи, на кому відповідальність за цей злочин?
  • Ksenia VB
    Займайся, Вова...
    Бо все залежить від доказів, які ми зараз збираємо по гарячих слідах.
    Змусь відповідних людей працювати. підключай іноземців.
  • alex j
    раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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