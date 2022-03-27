У бою за Харків загинув екскомандир добровольчого батальйону "Харків-1" майор поліції Сергій Янголенко. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За визволення м. Волноваха у 2014 році батальйоном "Харків-1" спільно з батальйоном "Слобожанщина", яким командував брат Сергія, Андрій Янголенко, був нагороджений вогнепальною зброєю міністром МВС Аваковим А.Б., а також державною нагородою – медаллю "За військову службу Україні" указом Президента України Порошенка П.О.
З початком війни 24 лютого 2022 року Сергій Янголнеко долучився до лав відродженого батальйону "Слобожанщина", виконував завдання на передовій та загинув у бою з ворогами 25 березня 2022 року.
Сергій був повністю впевненим у перемозі України в війні проти рф. Всі його бійці мають продовжувати боротьбу та досягти нашої спільної мрії.
У Сергія залишилося двоє малих дітей – татова донечка Софійка 5 років та малий синочок Святослав 11 місяців, яких він безмежно любив, та дружина Оля, яка безмежно кохає його.