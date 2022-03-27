Плече до плеча. У Лондоні відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України. ФОТОрепортаж

26 березня у Лондоні десятки тисяч людей вийшли на мітинг аби підтримати Україну у боротьбі проти агресії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.







Як зазначає видання, десятки тисяч людей зібралися в центрі Лондона, щоб висловити солідарність з народом України, причому серед величезного натовпу є вирує впевненість, що Україна переможе у війні проти Росії.





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"Після заклику президента України Володимира Зеленського, щоб люди з усього світу вийшли на вулиці проти кровопролиття, Трафальгарська площа перетворилася на жовто-блакитне море. Мер Лондона Садік Хан заявив, що жителі британської столиці стоять "плече до плеча з Україною в її найтемнішу годину", - йдеться у повідомленні.