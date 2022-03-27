Новини Фото • Підтримка Україні

Плече до плеча. У Лондоні відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України. ФОТОрепортаж

6 4171
26 березня у Лондоні десятки тисяч людей вийшли на мітинг аби підтримати Україну у боротьбі проти агресії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.

Плече до плеча. У Лондоні відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України 01
Плече до плеча. У Лондоні відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України 02
Плече до плеча. У Лондоні відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України 03

Як зазначає видання, десятки тисяч людей зібралися в центрі Лондона, щоб висловити солідарність з народом України, причому серед величезного натовпу є вирує впевненість, що Україна переможе у війні проти Росії.

Плече до плеча. У Лондоні відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України 04
Плече до плеча. У Лондоні відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителі Праги виклали свічками напис "ДЕТИ" та закликали врятувати Маріуполь від російської окупації. ФОТО ДНЯ


Плече до плеча. У Лондоні відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України 06
Плече до плеча. У Лондоні відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України 07

"Після заклику президента України Володимира Зеленського, щоб люди з усього світу вийшли на вулиці проти кровопролиття, Трафальгарська площа перетворилася на жовто-блакитне море. Мер Лондона Садік Хан заявив, що жителі британської столиці стоять "плече до плеча з Україною в її найтемнішу годину", - йдеться у повідомленні.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини