Російські окупанти розстріляли родину в авто на Харківщині, серед загиблих - трирічна дитина, - прокуратура. ФОТО

В Ізюмському районі Харківської області виявили розстріляний загарбниками автомобіль із загиблою родиною: батьками та трирічною дитиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"27 березня 2022 року на автодорозі між с. Шевелівка та с. Гусарівка Ізюмського району виявлено пошкоджений автомобіль Honda CR-V. В автівці виявлено загиблу родину: жінку, чоловіка та 3-річну дитину. За попередніми даними, російські військовослужбовці обстріляли автомобіль, в якому перебувала родина", - йдеться у повідомленні.

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Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування триває.

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