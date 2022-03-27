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Воїни 128-ї бригади знищили командний пункт Росгвардії з Дагестану. ФОТОрепортаж

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Бойовий підрозділ 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищив спостережний пункт російської нацгвардії, що облаштувався в лісопосадці. У результаті бойового зіткнення, яке тривало кілька хвилин, знищений військовий "Урал" і двоє росгвардійців (вороги згоріли й ідентифікації не підлягають). Решта гвардійців утекли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці бригади.

"На спостережному пункті знайшли документи одного з росгвардійців: військовий квиток, облікову картку зберігання зброї, особистий жетон Росгвардії, картку обліку доз радіоактивного опромінення, різні пам’ятки солдата, кредитні картки "Сбербанка" тощо.

Особисті дані расгвардійця: Маданов Владик Иньязудинович, 2 июня 1995 года рождения. Военный билет выдан военкоматом г.Дербент Дагестанские Огни Республики Дагестан.

Зі штурмовиків 128 бригади поранених і загиблих внаслідок бою немає", - відзначається у повідомленні.

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Воїни 128-ї бригади знищили командний пункт Росгвардії з Дагестану 01
Воїни 128-ї бригади знищили командний пункт Росгвардії з Дагестану 02
Воїни 128-ї бригади знищили командний пункт Росгвардії з Дагестану 03
Воїни 128-ї бригади знищили командний пункт Росгвардії з Дагестану 04
Воїни 128-ї бригади знищили командний пункт Росгвардії з Дагестану 05

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Andry Moon
    До речі Женевська конвенція по полонених поширюється тільки на регулярів. Росгварді'ї і інші есесівці це просто кримінальні злочинці.
  • Мобильный крематорий
    Ходят слухи, что в Мариуполе опять орков настреляли нормально.
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