Представлено безпілотник Bayraktar з українським двигуном. ФОТО

Турецький виробник дронів Baykar Makina провів презентацію прототипу нового бойового БПЛА. Перші польоти великого безпілотника мають відбутися в 2023 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Baycar.

Національна безпілотна бойова літальна система (MYUS) отримала назву Kızılelma. MUIS буде оснащений реактивним двигуном. Повідомляється, що новинка зможе злітати та приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu.

У листопаді 2021 року Baykar замовила в українського державного підприємства "Івченко-Прогрес" реактивні двигуни АІ-322Ф і АІ-25ТЛТ для проєкту Myus. За попередніми даними, максимальна швидкість нового БПЛА становитиме 800 км/год, а вантажопідйомність – щонайменше 1500 кг.

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