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Представлено безпілотник Bayraktar з українським двигуном. ФОТО

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Турецький виробник дронів Baykar Makina провів презентацію прототипу нового бойового БПЛА. Перші польоти великого безпілотника мають відбутися в 2023 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Baycar.

Національна безпілотна бойова літальна система (MYUS) отримала назву Kızılelma. MUIS буде оснащений реактивним двигуном. Повідомляється, що новинка зможе злітати та приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu.

Представлено безпілотник Bayraktar з українським двигуном 01

У листопаді 2021 року Baykar замовила в українського державного підприємства "Івченко-Прогрес" реактивні двигуни АІ-322Ф і АІ-25ТЛТ для проєкту Myus. За попередніми даними, максимальна швидкість нового БПЛА становитиме 800 км/год, а вантажопідйомність – щонайменше 1500 кг.

Представлено безпілотник Bayraktar з українським двигуном 02

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Представлено безпілотник Bayraktar з українським двигуном 03

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Топ коментарі

  • Pawlo Kit
    📍Інтерв'ю DW з матір'ю російського солдата, який загинув в Україні.



    Цитуємо уривок:



    "- Вы сами понимаете, почему началась эта война?



    - Я понимаю это так, простыми словами: если бы не бомбанули мы, то украинцы бомбанули бы по нам. Бомбануть-то, наверное, надо было. Тут без вариантов. Но что-то пошло не так. Конечно, никто не ожидал такого. А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться. Нужно идти дальше. До победы.



    - Вы понимаете, что делает Россия в Украине? За что воевал Женя?



    - Я считаю, что мой сын воевал за нас, за Россию и русских. Чтобы мы могли с вами сейчас по телефону говорить, пить и кушать. Я думаю, он лег не зря там. А за нас. Чтобы мы жили долго и счастливо и чтобы у нас не было войны. Чтобы над нами не летали бомбы."
  • Руслан Сольвар
    Чого це вони асфаль не кладуть замість непотрібної армії і чого взагалі науку розвивають замість клоунського руху?
  • Сергей Гусаченко 65a31d48
    Война началась с 2014 года с пустой казной.
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