Внаслідок влучання залишків збитої ракети горіла приватна садиба у Дарницькому районі Києва, - ДСНС. ФОТО

У Києві внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталось займання на території приватної садиби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 27 березня о 23:12 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у Дарницького району столиці.

"На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Бійці встановили, що внаслідок потрапляння залишків збитої ракети, сталося загоряння на території приватної садиби у гаражі. О 00:27 28 березня пожежу локалізовано на площі 100 кв. м, а о 01:24 - ліквідовано", - йдеться у повідомленні.













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На місці було задіяно 2 од. пожежної техніки та 8 чол. особового складу.