Словенія відновила роботу посольства в Києві: тимчасовий повірений Лесяк почав працювати в столиці України. ФОТОрепортаж

Тимчасовий повірений у справах Словенії в Україні Боштьян Лесяк (Boštjan Lesjak) прибув до Києва та приступає до роботи

Про це йдеться у повідомленні МЗС Словенії у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Місто порожнє, вдалині чути сигнали тривоги та вибухи, зрештою, життя у тих, хто залишився в столиці, йде нормально", - цитуються слова дипломата після прибуття.

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Твіт проілюстрований фотографіями, на яких Лесяк підняв прапори Словенії та Євросоюзу біля посольства Словенії в Києві.









Раніше посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі повідомляв, що крім нього дипломатичний корпус у Києві представлений ще послом Туреччини в Україні Ягмуром Ахметом Гульдере та апостольським нунцієм в Україні архієпископом Вісвалдасом Кульбокасом.

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янші разом із прем'єрами Польщі Матеушем Моравецьким та Чехії Петром Фіалою відвідали Київ 15 березня.

За інформацією міністерства, відповідальний за Україну посол Словенії Томаж Менцін, який на початку війни виїхав з Києва, продовжує свою роботу з міста Жешув на польсько-українському кордоні, де також працюють багато інших послів, акредитованих в Україні.

Лесяк, за даними словенських ЗМІ, - підполковник словенської армії. Він був цивільним членом спостережної місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні у період з 2015 по 2019 рік на Донбасі.

Лесяк працював у Міноборони, але відповідно до Закону про закордонні справи його мали направити в Україну за дорученням Міністерство закордонних справ. Тому до його від’їзду його мали перевести в МЗС, де він працював протягом кількох днів.

Прем'єр-міністр Янез Янша раніше заявив, що словенська дипломатична місія в Києві працюватиме на рівні тимчасового повіреного у справах з повними повноваженнями на час надзвичайної ситуації.