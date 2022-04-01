"Припиніть спонсорувати війну в Україні!": На акції у Відні українці закликали акціонерів "Райффайзен" вийти з Росії. ФОТО

Українці, що мешкають у Відні, провели пікет біля готелю Hilton, де у четвер відбувалися річні загальні збори банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI), з вимогою залишити російський ринок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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"Ми зібралися сьогодні в час, коли акціонери "Райффайзен Банк Інтернаціональ" проводять річні загальні збори. Ми роздали дуже багато листівок акціонерам, які заходили в приміщення. І ми побачили, що близько половини акціонерів з радістю їх беруть. Якщо нам вдасться достукатися хоча б до третини акціонерів, які порушать питання виходу з росії, то тоді це нарешті може перейти від роздумів та обговорень до конкретних дій", - заявив організатор акції, активіст української громади Андрій Каріоті.

Попри дощову погоду десятки українців з національною символікою "окупували" всі входи та під’їзди до готельного комплексу Hilton, розміщеного поруч з будівлею RBI, та роздавали усім новоприбулим листівки із закликом припинити роботу в РФ і не співфінансувати кровопролиття в Україні.

Також вони тримали у руках плакати з написами "Raiffeisen, припиніть підтримувати путіна!", "Жодного бізнесу з диктатурою!", "Raiffeisen, припиніть усі операції в росії!", "Raiffeisen, припиніть спонсорувати війну в Україні!" та ін.

За словами Каріоті, засідання акціонерів RBI є ідеальним моментом для того, щоб "зробити крок у напрямку того, щоб це стратегічне рішення щодо виходу з РФ не залишилося лише словами".

"Одних слів "Райффайзен Банк Інтернаціональ" про розгляд рішення залишити російський ринок недостатньо. У той час, коли українські військові та цивільні вмирають від російських обстрілів, RBI фінансує військову машину Путіна. Сьогодні акціонери мають показати, чи вони хочуть і надалі фінансувати російські ракети, чи ж дистанціюватися від цих принизливих дій", - заявив активіст.

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Акція пройшла мирно, за дотриманням громадського порядку стежила австрійська поліція.

21 березня під штаб-квартирою банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) у Відні вже проходив пікет з вимогою припинити роботу дочірньої компанії RBI в росії, оскільки ця діяльність фінансує військову машину Путіна, підживлюючи війну РФ проти України.

На тлі виходу багатьох міжнародних банків з росії через розпочату нею війну проти України, АТ "Райффайзенбанк росія" продовжує працювати в державі-агресорі. У RBI лише заявили, що розглядають "усі стратегічні можливості" щодо майбутнього своєї дочки в Росії, "у тому числі ретельно спланований вихід з АТ Райффайзенбанк в росії". Однак самого рішення про припинення бізнесу в рф банківська група не приймає.