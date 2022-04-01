Студентка НПУ імені М.П. Драгоманова Анастасія Тагірова загинула, коли везла гуманітарну допомогу в Чернігів: війська РФ обстріляли її авто. ФОТО

Студентка 2 курсу НПУ імені М.П. Драгоманова Анастасія Тагірова загинула, коли вона везла гуманітарну допомогу в Чернігів. Війська РФ обстріляли її авто на в'їзді в місто.

Про це повідомили в НПУ імені М.П. Драгоманова, передає Цензор.НЕТ.

"Ще одна гірка втрата серед студентів.

Загинула студентка 2 курсу факультету спеціальної та інклюзивної освіти Тагірова Анастасія.

30 березня 2022 року, коли вона везла гуманітарну допомогу в Чернігів, її авто обстріляли на переправі перед виїздом в місто.

Колектив університету глибоко сумує та співчуває рідним і близьким Насті. Переконані, що винні обов’язково понесуть покарання. А ми завжди пам’ятатимемо нашу добру й гарну дівчинку. Світла і вічна пам’ять її душі…

Усім, хто має можливість матеріально підтримати рідних Насті, надаємо номер картки 4441114420102145 (Олексій)", - йдеться у повідомленні.