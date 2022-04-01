На Рівненщині затримали можливого російського корегувальника, який місяць прожив у землянці в лісі, - поліція. ФОТОрепортаж

На Рівненщині поліцейські затримали уродженця Дніпропетровщини, який місяць переховувався у лісі, його підозрюють у сприянні ворогу.

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає Цензор.НЕТ.

"Зі слів мешканців села, молодик часто виїжджав, зокрема й до тих населених пунктів, де ставалися авіаудари. Наразі більш ретельною перевіркою особи займаються працівники СБУ, куди його доставили поліцейські.

Про підозрілого чоловіка поліцейському офіцеру громади повідомили жителі села Грушвиця Друга Рівненського району. Увечері сьогодні, 31 березня, його затримали правоохоронці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано пожежу на нафтобазі у Рівненській області, - ДСНС. ВIДЕО

З’ясувалося, що 23-річний уродженець Кривого Рогу майже місяць проживав у землянці, яку викопав власноруч у лісовому масиві.

Пояснив поліцейським, що у селі нібито мешкає його бабуся, до якої приїхав із початком повномасштабного вторгнення. Однак, з його слів, уже в перші дні проживання з нею почалися конфлікти, тож молодик залишив будинок.

При собі чоловік мав два мобільних телефони та планшет: це також перевірятимуть працівники СБУ", - йдеться у повідомленні.





