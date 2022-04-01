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На Рівненщині затримали можливого російського корегувальника, який місяць прожив у землянці в лісі, - поліція. ФОТОрепортаж

19 52016
На Рівненщині поліцейські затримали уродженця Дніпропетровщини, який місяць переховувався у лісі, його підозрюють у сприянні ворогу.

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає Цензор.НЕТ.

"Зі слів мешканців села, молодик часто виїжджав, зокрема й до тих населених пунктів, де ставалися авіаудари. Наразі більш ретельною перевіркою особи займаються працівники СБУ, куди його доставили поліцейські.

Про підозрілого чоловіка поліцейському офіцеру громади повідомили жителі села Грушвиця Друга Рівненського району. Увечері сьогодні, 31 березня, його затримали правоохоронці.

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З’ясувалося, що 23-річний уродженець Кривого Рогу майже місяць проживав у землянці, яку викопав власноруч у лісовому масиві.

Пояснив поліцейським, що у селі нібито мешкає його бабуся, до якої приїхав із початком повномасштабного вторгнення. Однак, з його слів, уже в перші дні проживання з нею почалися конфлікти, тож молодик залишив будинок.

При собі чоловік мав два мобільних телефони та планшет: це також перевірятимуть працівники СБУ", - йдеться у повідомленні.

На Рівненщині затримали можливого російського корегувальника, який місяць прожив у землянці в лісі, - поліція 01
На Рівненщині затримали можливого російського корегувальника, який місяць прожив у землянці в лісі, - поліція 02
На Рівненщині затримали можливого російського корегувальника, який місяць прожив у землянці в лісі, - поліція 03

Топ коментарі

  • ьля
    ранньої весни місяць прожити в землянці в лісі? навіщо заретушували обличчя беару грілзу?
  • Vladimir Kravtsov 6080b18d
    Звичайний уклоніст. Корегувальнику нема потреби жити місяцями в землянці поблизу села, тим паче на Рівненщині.

    P.S. Сам завжди ношу з собою два телефони і чотири сімки в них... Аж лячно стало, треба один мабуть дома залишати.
  • Павло Мокрицький 6808854d
    От взяли і навішали ярлик, аби ляпнуть новину 🥴. Без жодних даж попередніх фактів, бодай, з місця взяття. Для місцевих всі хто приїзжі вже підозрілі, раптом шо. І ті хто коригувальники не живуть під селом в лісі, це найбезглуздіший спосіб себе видати пошвидше. 🤓 Скоріш за все хлоп правду каже, а родичку що не прийняла - тра судити за егоїзм під час військового стану 😼
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