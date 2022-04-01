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Страх робить партнерів співучасниками катастрофи, яку російські війська створили в українських містах, - Зеленський. ФОТОрепортаж

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо "хтось боїться ухвалити необхідні рішення", зокрема для того, щоб Україна отримала літаки, танки, необхідну артилерію та снаряди, то "це робить цих людей співвідповідальними за катастрофу, яку російські війська створили в українських містах".

Про це він написав в своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо хтось боїться ухвалити необхідні рішення, зокрема для того, щоб ми отримали літаки, танки, необхідну артилерію та снаряди, то це робить цих людей співвідповідальними за катастрофу, яку російські війська створили в українських містах", - написав Зеленський.

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Він також опублікував низку фотографій наслідків російської повномасштабної агресії.

Страх робить партнерів співучасниками катастрофи, яку російські війська створили в українських містах, - Зеленський 01
Страх робить партнерів співучасниками катастрофи, яку російські війська створили в українських містах, - Зеленський 02
Страх робить партнерів співучасниками катастрофи, яку російські війська створили в українських містах, - Зеленський 03
Страх робить партнерів співучасниками катастрофи, яку російські війська створили в українських містах, - Зеленський 04
Страх робить партнерів співучасниками катастрофи, яку російські війська створили в українських містах, - Зеленський 05
Страх робить партнерів співучасниками катастрофи, яку російські війська створили в українських містах, - Зеленський 06
Страх робить партнерів співучасниками катастрофи, яку російські війська створили в українських містах, - Зеленський 07
Страх робить партнерів співучасниками катастрофи, яку російські війська створили в українських містах, - Зеленський 08
Страх робить партнерів співучасниками катастрофи, яку російські війська створили в українських містах, - Зеленський 09

Топ коментарі

  • SergTranscarpathian
    Якщо ви не могли повірити у такий розвиток подій, то може ви перестанете ходити на вибори і довірите нам, тим хто не сумнівався у неминучості цієї війни, обирати владу для країни???
  • Олександр Дніпро
  • SergTranscarpathian
    Хто хоче, той робить, а хто не хоче, той обговорює...
    Туреччина захотіла і закрила Босфор, без жодних обговорень, а що ж буде, а як відповість РФ.
    Так само було би з усім, від літаків до С300, танків, артилерії. Потрібно було просто дати.
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