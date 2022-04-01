Страх робить партнерів співучасниками катастрофи, яку російські війська створили в українських містах, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо "хтось боїться ухвалити необхідні рішення", зокрема для того, щоб Україна отримала літаки, танки, необхідну артилерію та снаряди, то "це робить цих людей співвідповідальними за катастрофу, яку російські війська створили в українських містах".