Спеціальна поліцейська операція проводиться в Ірпені. ФОТОрепортаж
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Дуже важливо пройти фактично кожен будинок, потрапити в кожну домівку, адже ми розуміємо, що під завалами можуть залишатися люди, в квартирах можуть перебувати одинокі люди похилого віку, які, на жаль, самостійно не могли пересуватися. Оглядаємо тіла громадян, які, на жаль, загинули, вивозимо їх до моргів для проведення судово-медичних експертиз і подальшого поховання. Наша головна задача - врятувати людей, які залишилися в місті", - сказав Нєбитов.
Очільник обласної поліції наголосив, що наразі правоохоронці та рятувальники зачищають місто від вибухівки.
"Працюють вибухотехніки з метою виявлення небезпечних предметів. Розуміємо, що в місті дуже велика кількість нерозірваних снарядів, бо тривалість між артилерійськими пострілами не перевищувала 20 секунд. Це говорить про те, що підрозділам вибухотехніків необхідно ще попрацювати та ліквідувати всі закладки, предмети і речі, які можуть бути замінованими", - зазначив він.
Також Нєбитов поінформував, що першочергово необхідно відновити зв`язок у місті для того, щоб правоохоронці змогли отримати максимально інформації від місцевих жителів, зрозуміти, за якими адресами залишаються люди.
"Спецназ Нацполіції відпрацював всі адреси, які ми отримували від громадян. Знаходили людей і вивезли на безпечну територію", - повідомив він.