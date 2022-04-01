Спеціальна поліцейська операція проводиться в Ірпені. ФОТОрепортаж

Місто звільнене від російських військ. На місці працюють співробітники Національної поліції України у координації з підрозділами територіальної оборони, рятувальниками та представниками місцевих органів влади.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Дуже важливо пройти фактично кожен будинок, потрапити в кожну домівку, адже ми розуміємо, що під завалами можуть залишатися люди, в квартирах можуть перебувати одинокі люди похилого віку, які, на жаль, самостійно не могли пересуватися. Оглядаємо тіла громадян, які, на жаль, загинули, вивозимо їх до моргів для проведення судово-медичних експертиз і подальшого поховання. Наша головна задача - врятувати людей, які залишилися в місті", - сказав Нєбитов.

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Очільник обласної поліції наголосив, що наразі правоохоронці та рятувальники зачищають місто від вибухівки.

"Працюють вибухотехніки з метою виявлення небезпечних предметів. Розуміємо, що в місті дуже велика кількість нерозірваних снарядів, бо тривалість між артилерійськими пострілами не перевищувала 20 секунд. Це говорить про те, що підрозділам вибухотехніків необхідно ще попрацювати та ліквідувати всі закладки, предмети і речі, які можуть бути замінованими", - зазначив він.

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Також Нєбитов поінформував, що першочергово необхідно відновити зв`язок у місті для того, щоб правоохоронці змогли отримати максимально інформації від місцевих жителів, зрозуміти, за якими адресами залишаються люди.

"Спецназ Нацполіції відпрацював всі адреси, які ми отримували від громадян. Знаходили людей і вивезли на безпечну територію", - повідомив він.











