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Російські окупанти мінують центральну частину Лисичанська, - поліція. ФОТОрепортаж

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Російські загарбники мінують центральну частину міста Лисичанськ Луганської області.

Про це повідомляє патрульна поліція Луганської області, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! Лисичанськ! Ворог мінує центральну частину міста. Сьогодні патрульні виявили на проспекті Перемоги предмети, схожі на міни, які, імовірно, встановлені ворожими ДРГ. Просимо бути уважними під час руху та в жодному разі не наближатися до підозрілих предметів", - йдеться у повідомленні.

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Російські окупанти мінують центральну частину Лисичанська, - поліція 01
Російські окупанти мінують центральну частину Лисичанська, - поліція 02
Російські окупанти мінують центральну частину Лисичанська, - поліція 03
Російські окупанти мінують центральну частину Лисичанська, - поліція 04

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Топ коментарі

  • Юрий Кузнецов 97962641
    Невеликі розміри, плоска форма, якісь білі ганчірки біля кожної міни, схожі на парашюти. Навряд чи ДРГ. Маємо справу з дистанційним мінуванням.
  • Intro Makers.
    Опять всё обосрали??
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