Російські окупанти мінують центральну частину Лисичанська, - поліція. ФОТОрепортаж
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Російські загарбники мінують центральну частину міста Лисичанськ Луганської області.
Про це повідомляє патрульна поліція Луганської області, передає Цензор.НЕТ.
"Увага! Лисичанськ! Ворог мінує центральну частину міста. Сьогодні патрульні виявили на проспекті Перемоги предмети, схожі на міни, які, імовірно, встановлені ворожими ДРГ. Просимо бути уважними під час руху та в жодному разі не наближатися до підозрілих предметів", - йдеться у повідомленні.