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СБУ затримала мешканця Львівської області, який організував механізм переправлення чоловіків за кордон. ФОТО

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СБУ вкотре заблокувала незаконний канал переправлення потенційних призовників через держкордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Управління СБ України у Львівській області у Facebook.

На Львівщині спецслужба викрила та блокувала механізм незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

"За оперативними даними відомо, що протиправну діяльність організував 24-річний мешканець Львівщини. Також слідством встановлено, що до своєї схеми чоловік планував залучити й медиків. А саме, для забезпечення виготовлення медичних документів за допомогою яких чоловіки призовного віку безперешкодно могли б покинути Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 КПК України під час одержання неправомірної вигоди - $2 тис. за виготовлення двох пакетів "документів".

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СБУ затримала мешканця Львівської області, який організував механізм переправлення чоловіків за кордон 01

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч.3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

СБУ затримала мешканця Львівської області, який організував механізм переправлення чоловіків за кордон 02
СБУ затримала мешканця Львівської області, який організував механізм переправлення чоловіків за кордон 03

Триває слідство. Додатково встановлюється причетність усіх осіб, які брали участь у протиправній діяльності.

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Топ коментарі

  • Andrij Shaman
    переправлення чоловіків призовного віку Джерело: https://censor.net/ua/p3330505

    непевно доречніше писати "осіб з ознаками чоловічої статі"...до чоловіків (мужчин) їм ще "далеко"...всі чоловіки в Україні,або вертаються в Україну...

    ЗІ- от згадаєте мій комент (ну я так теоретично)...оці "особи" потім будуть навипередки розповідати як вони "воювали й захищали".....(
  • Дмитрий Чечикаай
    Він ще громадянин України??????????
  • Intro Makers.
    Нах на раССею..
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