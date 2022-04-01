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Макрон зустрівся з мером Мелітополя Федоровим, якого звільнили з полону окупантів. ФОТОрепортаж

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Президент Франції Емманюель Макрон зустрівся із мером Мелітополя Іваном Федоровим, якого нещодавно звільнили з полону російських окупантів.

Про це у Twitter повідомив французький лідер, інформує Цензор.НЕТ.

"Викрадений російською армією, ніхто не може уявити, що пережив мер Мелітополя. Тепер вільний, він про це розповідає. Його історія нас вразила. Я висловив йому і українським депутатам своє захоплення і підтримку. Сповнені рішучості, ми з Україною", - йдеться в повідомленні.

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Макрон зустрівся з мером Мелітополя Федоровим, якого звільнили з полону окупантів 01
Макрон зустрівся з мером Мелітополя Федоровим, якого звільнили з полону окупантів 02
Макрон зустрівся з мером Мелітополя Федоровим, якого звільнили з полону окупантів 03

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Топ коментарі

  • Super Gut
    З того мелітопольського мера, героя зробили. Я цей кадр зробив такого геройського ніхто не знає.
  • irenka ko
    Макрон готується до виборів і вже не знає, за шо хапацца , або за члін, або за яйца.
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    краще б зустрівся з Героями Азова і з усіма маріупольцями..(
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