Підрозділи Нацгвардії провели зачистку району зосередження ворога на Київському напрямку. ФОТОрепортаж
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На київському напрямку підрозділи Національної гвардії України провели зачистку району зосередження ворога, після того, як знищили його позиції прицільним вогнем артилерії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці НГУ.
"Після потужного вогневого ураження підрозділам НГУ вдалося спалити кілька десятків одиниць ворожих БМП, танків, бронеавтомобілів "Тайфун" та вантажівок. А також знищити живу силу противника.
Нацгвардія та Збройні сили України продовжують успішно виконувати поставлені бойові завдання та звільняти від окупантів населені пункти на Київщині",- зазначається у повідомленні.