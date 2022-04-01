Підрозділи Нацгвардії провели зачистку району зосередження ворога на Київському напрямку. ФОТОрепортаж

На київському напрямку підрозділи Національної гвардії України провели зачистку району зосередження ворога, після того, як знищили його позиції прицільним вогнем артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці НГУ.

"Після потужного вогневого ураження підрозділам НГУ вдалося спалити кілька десятків одиниць ворожих БМП, танків, бронеавтомобілів "Тайфун" та вантажівок. А також знищити живу силу противника.

Нацгвардія та Збройні сили України продовжують успішно виконувати поставлені бойові завдання та звільняти від окупантів населені пункти на Київщині",- зазначається у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На київському напрямку нацгвардійці знищили дві САУ та десятки одиниць техніки військ РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж







