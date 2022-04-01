ЗСУ на Чернігівщині знищили та захопили 31 одиницю техніки окупантів, взято в полон російських ССОшників, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Біля села Велика Дорога на Чернгівщині російські окупанти втратили 31 одиницю бойової техніки.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов

"Розгром російських військ біля села Велика Дорога Чернігівської області - 31 одиницю бойової техніки знищено та захоплено 58-ю бригадою та спецназом ЗСУ.

Після серії нищівних ударів ЗСУ по угрупованню ЗС РФ, яке намагалося утримати плацдарм на схід від Києва, російські війська здригнулися і побігли. У районі Лосинівки та Великої Дороги наш спецназ провів ефективну роботу та зачистку, та надіслав фотографії перших результатів бойової роботи, які вражають.

31 одиниця техніки лише біля одного села, яке російська армія намагалася утримати на підступах до Києва. Тут ефективно працювала 58-а механізована бригада, яка завдала величезних втрат 74-й мотострілецькій бригаді ЗС РФ.

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Російське командування також ввело в бій на цьому напрямку підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС РФ, які також були розбиті. Відхід прикрити не вдалося, нашим спецназом було взято полонених російських ССОшників.

Це далеко не повний список знищеної та захопленої російської техніки в даному районі, зачистка продовжується. Російські ар'єргарди намагаються прикрити відхід, утримати натиск українців.

58-а бригада показала в цих боях відмінну тактику та взаємодію, бригадна артгрупа, судячи з фото, відстрілялася на відмінно", - розповів журналіст.























































