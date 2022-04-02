Позиційні бої в Рубіжному та Попасній тривають. Війська РФ зазнають втрат - мінус 800 окупантів за тиждень, - Гайдай. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Позиційні бої в Рубіжному та Попасній на Луганщині тривають. Орки зазнають втрат - мінус 800 окупантів за тиждень.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, противник продовжує зазнавати суттєвих втрат у Луганській області.

"Так, в окупованому місті Алчевськ, до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу Попасної надійшло близько 30 поранених окупантів-кадировців. За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою. Водночас, за минулий тиждень, безповоротні втрати особового складу у підрозділах так званого 2 армійського корпусу становлять близько 800 осіб", - зауважив він.

Нашими захисниками на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 9 ворожих атак. Наші воїни знищили 8 танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських.

Упродовж доби обстрілів зазнали міста Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, Попасна, населені пункти Березове, Тошківка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти обстрілювали Лисичанськ і Тошківку, - глава ОВА Гайдай

Там пошкоджено або зруйновано 31 об’єкт – 27 житлових будинків, будівля комунальної служби в Сєверодонецьку, інші об’єкти інфраструктури.



