Позиційні бої в Рубіжному та Попасній тривають. Війська РФ зазнають втрат - мінус 800 окупантів за тиждень, - Гайдай. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, противник продовжує зазнавати суттєвих втрат у Луганській області.
"Так, в окупованому місті Алчевськ, до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу Попасної надійшло близько 30 поранених окупантів-кадировців. За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою. Водночас, за минулий тиждень, безповоротні втрати особового складу у підрозділах так званого 2 армійського корпусу становлять близько 800 осіб", - зауважив він.
Нашими захисниками на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 9 ворожих атак. Наші воїни знищили 8 танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських.
Упродовж доби обстрілів зазнали міста Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, Попасна, населені пункти Березове, Тошківка.
Там пошкоджено або зруйновано 31 об’єкт – 27 житлових будинків, будівля комунальної служби в Сєверодонецьку, інші об’єкти інфраструктури.