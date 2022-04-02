Цивільні зі зв'язаними руками та розстріляні російськими окупантами в Бучі. ФОТО 18+

Російські військові розстрілювали жителів Бучі. Їх тіла зі зв'язаними руками знайшли після звільнення міста. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!