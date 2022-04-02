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Цивільні зі зв'язаними руками та розстріляні російськими окупантами в Бучі. ФОТО 18+

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Російські військові розстрілювали жителів Бучі. Їх тіла зі зв'язаними руками знайшли після звільнення міста. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомляє паблік Громади Київщини, передає Цензор.НЕТ.

"Буча 18+. Цивільні зі зв'язаними руками та розстріляні російськими фашистами. Ці тижні в окупації в Бучі були справжнім пеклом для людей. Росіяни - це злочинці, тварини, до яких не має бути жодної пощади", - йдеться в описі фото.

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Цивільні зі звязаними руками та розстріляні російськими окупантами в Бучі 01

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Топ коментарі

  • SuperVsirf .
    **** ця фотографія має бути у всіх інформ-агенствах на перших шпальтах!
  • Алексей Алексеевич 56ec05b5
    Так кажете в полон треба брати.
  • Сергей Гусаченко 65a31d48
    Только уничтожать всеми способами. Тогда рабссейские свиноматки (возможно) будут спасать свой рашодебильный выводок.
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