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На Ізюмському напрямку 95 бригада знищила 7 одиниць ворожої техніки, з них 2 гелікоптера. ФОТО

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На Ізюмському напрямку 95 бригада знищила 7 одиниць ворожої техніки, з них 2 гелікоптера. ФОТО
95 окрема десантно-штурмова бригада нищить ворожу техніку на Ізюмському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у Фейсбуку повідомив директор Міжнародного центру з протидії російській пропаганді Юрій Ковченко.

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"На Ізюмському напрямку, силами 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройнi Сили України знищено: 3 танки, 1 автомобіль, 1 паливозаправник, 2 гелікоптера, більше 30 військовослужбовців противника", - написав він.

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На Ізюмському напрямку 95 бригада знищила 7 одиниць ворожої техніки, з них 2 гелікоптера 01

Топ коментарі

  • LoraUA
    мочіть, хлопці, ці сучі потроха!
  • Мистер Икс 00711c20
    Отличнейшая новость !
  • оззи
    це вам ***** за Марик!
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