Українські воїни захопили портативну систему супутникового зв'язку "Аурига-1.2В". ФОТО

На півночі України бійці Збройних сил захопили цінні трофеї. Серед них є російська портативна система супутникового зв'язку "Аурига-1.2В".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на офіційну сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Цікаві трофеї українські воїни захопили на півночі України. Зокрема, це і російська портативна система супутникового зв'язку "Аурига-1.2В". Розроблена у 2014 новітня для росії система забезпечує швидкісний супутниковий звязок між підрозділами", - повідомив Генштаб.

До посту командування прикріпило фотографії з трофеями. На них присутні кілька одиниць військової техніки без видимих слідів пошкодження. А останній знімок показує "Ауригу-1.2В".







Згадана система супутникового зв'язку була розроблена в 2014 році. Вона має конструкцію трансформера, працює автономно і розгортається за 10 хвилин однією людиною. Установка дозволяє підключитися до закритих каналів відеозв'язку на високогір'ї і за будь-яких погодних умов.

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Нагадаємо, це не перший раз, коли українські військові здобувають у російських окупантів цінне спорядження. Наприклад, в середині березня повідомлялося, що бійці Сил спеціальних операцій розбили ворога і захопили портативну радіолокаційну станцію "Фара".