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Українські воїни захопили портативну систему супутникового зв'язку "Аурига-1.2В". ФОТО

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Українські воїни захопили портативну систему супутникового зв'язку "Аурига-1.2В". ФОТО
На півночі України бійці Збройних сил захопили цінні трофеї. Серед них є російська портативна система супутникового зв'язку "Аурига-1.2В".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на офіційну сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Цікаві трофеї українські воїни захопили на півночі України. Зокрема, це і російська портативна система супутникового зв'язку "Аурига-1.2В". Розроблена у 2014 новітня для росії система забезпечує швидкісний супутниковий звязок між підрозділами", - повідомив Генштаб. 

До посту командування прикріпило фотографії з трофеями. На них присутні кілька одиниць військової техніки без видимих слідів пошкодження. А останній знімок показує "Ауригу-1.2В".

Українські воїни захопили портативну систему супутникового звязку Аурига-1.2В 01
Українські воїни захопили портативну систему супутникового звязку Аурига-1.2В 02
Українські воїни захопили портативну систему супутникового звязку Аурига-1.2В 03

Згадана система супутникового зв'язку була розроблена в 2014 році. Вона має конструкцію трансформера, працює автономно і розгортається за 10 хвилин однією людиною. Установка дозволяє підключитися до закритих каналів відеозв'язку на високогір'ї і за будь-яких погодних умов.

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Українські воїни захопили портативну систему супутникового звязку Аурига-1.2В 04

Нагадаємо, це не перший раз, коли українські військові здобувають у російських окупантів цінне спорядження. Наприклад, в середині березня повідомлялося, що бійці Сил спеціальних операцій розбили ворога і захопили портативну радіолокаційну станцію "Фара".

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Топ коментарі

  • Сергей К d02159e5
    Хера себе "портивная"
  • Irada
    Орков из Энергодара выбивают.
  • Чайка Київ
    Красунчики, наші.
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